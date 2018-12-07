كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - سلة الأهلي تفوز على الزمالك بقمة دوري المرتبط
فريق الأهلي لكرة السلة
فاز الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 75-71 ضمن إطار ذهاب مباريات دور الثمانية لدوري المرتبط، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
وحسم لاعبو الأهلي الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 21-15، بينما تقاسما الفريقين نتيجة الفترة الثانية بعد أداء قوي منهم، وانتهت بالتعادل 19-19، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 40-34.
وشهدت الفترة الثالثة من المباراة أول تقدم في المباراة لصالح الزمالك وحدث ذلك عند النتيجة 45-44، وحافظ لاعبو القلعة البيضاء على تقدمهم وتفوقوا بنتيجة 19-11، لتنتهي الفترة الثالثة بنتيجة 53-51 لصالح الزمالك.
وشهدت الفترة الرابعة منافسة قوية بين الفريقين، من أجل حسم هذه الفترة حيث نجح الأهلي في التقدم في بدايتها عند النتيجة 60-55، ثم عاد الزمالك وتقدم عند النتيجة 66-65، قبل نهاية الفترة ب4 دقائق، ونجح الأهلي في التقدم مرة أخرى بنتيجة 71-68 قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ثم حسموا المباراة المباراة لصالحهم بنتيجة 75-71.
وسبقت هذه المباراة، مباراة بين شباب الأهلي تحت 16 سنة أمام نظيره بالزمالك، وانتهت هذه المباراة بتفوق كاسح للفريق الأحمر بنتيجة 66-44.
ويحتاج الأهلي الى فوز فريق تحت 16 سنة أو الفريق الأول، من أجل التأهل إلى نصف النهائي لدوري المرتبط.
وعلى جانب أخر فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 81-70، وتغلب أيضا شباب سبورتنج تحت 16 على سموحة بنتيجة 55-53.
وفاز الجزيرة على الجيش بنتيجة 79-68، وتغلب أيضا مرتبط الجزيرة على الجيش بنتيجة 81-50.
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