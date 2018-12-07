كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - حسين الشحات يُهاجم التحكيم بعد الخسارة أمام الوصل

حسين الشحات

انفعل حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ليعبر عن غضبه بعد سقوط فريقه مهزوماً بنتيجة (5-3) في دور الستة عشر في كأس رئيس الدولة الإماراتي، مرجعاً سبب الهزيمة إلى التحكيم.

وفي تصريحات لقناة دبي الرياضية بعد المباراة قال الشحات:"أبارك للوصل على النتيجة والفوز، لكني أتسائل، هل تقنية الفيديو من أجل الوصل فقط؟ الحكم لم يتجه للفيديو في أي حالة لصالحنا أبداً".

الشحات سجل هدف فريقه الثاني لتصبح النتيجة وقتها (3-2) في الدقيقة 58، لكن الوصل سجل هدفين بعد ذلك واكتفى العين بهدف واحد فقط ليودع المسابقة مبكراً.

وأضاف الشحات:"الحكم قال لي (اتكل على الله)، ما هذا؟ أين يحدث هذا الكلام، في أي قانون يقول الحكم للاعب اتكل على الله عندما يتجه إليه في الملعب؟، منذ متى وتحدث مثل هذه التصرفات؟".

وتابع لاعب المقاصة السابق:"كل الحالات التي لجأ الحكم فيها لتقنية الفيديو كانت ضدنا فقط، الهدف الأول للمنافس كان خطأ لصالحي لكن الحكم تجاهل النظر إلى الفيديو".

وأنهى الشحات:"كنت استحق خطأ لصالح في نهاية المباراة لكن الحكم أزال السماعات من أذنيه حتى لا يذهب إلى حكم الفيديو، خسرنا بنتيجة قاسية بسبب ما فعله الحكم".