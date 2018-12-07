تعرف على العطر المفضل لدى العارضة الأميركية اميلي راتاجكوسكي

تعيش العارضة الأميركية اميلي راتاجكوسكي حياةً مستقلّة، في قصرها الخاص الأشبه بقصر الأحلام، امرأة جذابة، قويّة، جريئة ومرحة، تجسّد الأنوثة بكل ما للكلمة من معنى!.

هذه الفتاة المغامرة، قادرة على جذب كلّ الأنظار نحوها وتسليط الأضواء عليها فتكون محطّ اهتمام الكلّ كيف؟ تستخدم سلاح واحد! سلاح كفيل بمضاعفة سحرها وجمالها! هي تضع العطر الجديد Pure XS For Her من Paco Rabanne.

عطر ذو زجاجة مغرية بتصميمها، بتدرّجات انتقاليّة من الأسود إلى الزهريّ، يلتفّ حولها الثعبان الذهبي، فيزيد هذه القارورة أناقةً ورقيّ، تفصيل بارز يؤكّد أنّ هذا العطر هو لكلّ امرأة تعشق ذاتها وتضع أوليّة لنفسها.

عطر Pure XS For Her من Paco Rabanne هو صديق Emily Ratajkowski المقرّب وحليفها الدائم، فهو التوليفة العطرية الوحيدة التي تترجم سمات شخصيّتها، صفات تجعل من Emily Ratajkowski مثالاً للأنوثة والجرأة في الوقت عينه.

نفحات البوب كورن في عطر Pure XS For Her تعكس جانبها المرح والعفويّ، والفانيلا في تركيبة هذا الأريج تترجم أنوثتها المفرطة، وخشب الصندل يؤكّد على قوّة شخصيّتها واستقلاليّتها، وزهرة Ylang-Ylang الإستوائية تحاكي التباين في شخصيّتها كاشفةً عن الجموح تارةً والرّقة تارةً أخرى.

أمّا حبّ المسك فيأتي أخيراً ليجسّد جاذبيّتها التي لا تُنكر.