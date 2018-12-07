تعرف على استعدادات بيوت الأزياء لعيد الحب شباط المقبل

القاهرة - لايف ستايل
استعدادًا لعيد الحب المقبل في 14 فبراير/ شُباط 2019 ولأن دار أزياء لويس فيتون لا زالت في أوج نشاطها على الرغم من قرب نهاية العام الحالي، ففي الأشهر القليلة الماضية، أعلنت العلامة عن إطلاق عطر جديد، ولأول مرة مجموعة من الشموع، وكشفت أيضًا عن مجموعة من النعال المنزلية الأنيقة، كما وأعلن البيت الفرنسي مؤخرًا عن إطلاق صورة ظلية جديدة لحقيبة يد رومانسية.
وسيتم إطلاق حقيبة القلب الجديدة في فبراير/ شباط 2019 للاحتفال بعيد الحب، وهي حقيبة متنوعة يمكنك حملها بثلاث طرق مختلفة على شكل كروس بودي، أو كلاتش بإزالة الحزام، أو بنمط حقيبة الخصر بتثبيتها في الحزام.
وتأتي القطعة مزينة بأقفال ومفاتيح LV Love Locks تكريمًا لجسر الفنون في باريس.
وستكون الحقيبة متوفرة بلونين - اللون الوردي الخجول واللون الأسود المُزين بشعار العلامة التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، ستصدر العلامة التجارية نسخة جديدة من حقيبة New Wave باللونين الوردي والقرمزي مزينة بأقفال الحب.
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