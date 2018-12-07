منها "ارتداء قبعة صوف".. أخطاء جمالية تجنبي ارتكابها في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

يتطلب الشتاء عناية خاصة بالبشرة والشعر أيضاً، حيث يتأثران بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو، ويرتكب العديد من النساء بعض الأخطاء خلال العناية بجمالهن.

وبعض هذه الأخطاء شائعة، وتُمارس بشكل يومي، وهو ما يؤثر سلبًا مع الوقت، لذا حدّد موقع مجلة "إل" المعنية بالموضة والجمال، أبرز 5 أخطاء جمالية شائعة في الشتاء.

- ترك شعرك يحتك بالقبعة الصوفية

القبعة الصوف مثالية للوقاية من برد الشتاء، إلا أنها ليست مثالية للعناية بشعرك، حيث أن خامة الصوف تضعف ألياف الشعر فيصبح عرضة للتكسر، وذلك بسبب الاحتكاك القوي والشحنات الكهربائية الموجودة في الأقمشة الصوفية بسبب احتفاظ الصوف بشحنات الجسم نتيجة جفاف الجو. لذا من الأفضل تغطية شعرك بوشاح بدلًا من القبعة الصوفية، أو بقبعة من خامة مختلفة.

- استخدام كريم الأساس الخاص بالصيف

كريم الأساس لا غني عنه طوال العام، لكن من الأمور الخاطئة الاستعانة بكريم الأساس في الصيف ويكون هو نفس الذي تستخدميه في الشتاء، وذلك لأن البشرة تختلف طبيعتها في الأجواء الحارة عن الباردة، لذا احرصي دائمًا على الاتيار المناسب في كريمات الأساس.

- الاستحمام بمياه ساخنة للغاية

الحصول على حمام ساخن منعش في الشتاء من الأمور المُحببة لغابيتنا، إلا أن الإفراط في استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام هو يضر البشرة للغاية، حيث يؤدي إلى جفافها، لذا حاولي تدليك بشرتك بالزيوت الطبيعية كزيت جوز الهند أو زيت اللافندر، للحصول على الترطيب اللازم.

- استخدام مرطب الصيف في الشتاء

تختلف تركيبات كريمات الترطيب في الفصول الباردة عن الأخرى في الفصول الصيفية، ومن الأفضل أن تختاري كريم مرطب بتركيبة غنية مناسبة لأجواء الشتاء الجافة، يعمل على ترطيب بشرتك بعمق وحمايتها من الجفاف والتشقق.

- الاستعانة بالمستحضرات البودرة

في الشتاء يكون الجو عاصف وتكثر الرياح الجافة والباردة التي تؤثر على الجلد، ومن غيرا لمناسب الاستعانة ببودرة الوجه والفاونديشون بتركيبة من البودرة في الشتاء، لأنها تجعل البشرة أكثر جفافًا. لذا استعيني بالتركيبات السائلة والمرطبة، وإلى استخدام مرهم الشفاه قبل تطبيق الروج.