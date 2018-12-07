كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:37 مساءً - الدوحة تستضيف كلاسيكو السوبر التونسي بين الترجي والأفريقي

الترجي والأفريقي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنَّه وافق على عرض إحدى الشركات، لتنظيم 3 نسخ من الكأس الممتازة التونسية (كأس السوبر).

ووافق الاتحاد، على أن تقام أول نسخة من هذه النسخ، في الأسبوع الأخير من يناير/كانون ثان المقبل، بالعاصمة القطرية، الدوحة، بين فريق الترجي الرياضي (بطل الدوري)، والأفريقي (بطل الكأس).

من جهة أخرى، قرَّر الاتحاد، تحديد مواعيد مباريات التدارك للجولات الأخيرة من المرحلة الأولى بالدوري، فور تحديد الاتحاد الأفريقي، للموعد النهائي للسوبر الأفريقي، الذي سيجمع بين الترجي، والرجاء البيضاوي.

وقرَّر الاتحاد في اجتماعه الدوري، أن تنطلق مرحلة الإياب بالدوري التونسي، يوم 23 يناير/كانون ثان المقبل، مع تغيير موعد مباريات دور ثمن النهائي من كأس تونس، إلى موعد لاحق.

كما صادق الاتحاد التونسي، على الشعار الجديد للرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة.