كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:37 مساءً - الجزائري بونجاح يواصل تحطيم الأرقام في دوري نجوم قطر

الجزائري بغداد بونجاح

نجح الجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري، في تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف تم إحرازها في موسم واحد، والمسجل باسم النجم البرازيلي كليمرسون، لاعب الغرافة السابق، برصيد 27 هدفا.

وسجل المهاجم الجزائري، الهدف رقم 28 هذا الموسم، ليصبح الهداف التاريخي للدوري القطري في موسم واحد.

بونجاح سجل هدفين، اليوم الجمعة، في مرمى الشحانية ليقود السد للفوز بنتيجة (4/1)، في الجولة الخامسة عشر من دوري نجوم قطر، ليرفع رصيده إلى 28 هدفا هذا الموسم، متخطيا رقم كليمرسون.

وظل رقم البرازيلي صامدا منذ موسم 2007 - 2008، حينما حطم اللاعب آنذاك رقم الأرجنتيني باتيستوتا، واستمر لعشرة مواسم متتالية صامدا حتى حطمه بونجاح هذا الموسم بتسجيل الهدف رقم 28 هذا الموسم.

ويتصدر بونجاح قائمة هدافي الدوري منفردا، ومتفوقا على أقرب منافسيه يوسف العربي مهاجم الدحيل الذي سجل 17 هدفا فقط، ليقطع خطوة كبيرة نحو الحصول على لقب الهداف هذا الموسم.

وسبق لبونجاح أن حطم رقما قياسيا في الدوري القطري ظل صامدا لمدة 13 عاما، بتسجيله 7 أهداف في مباراة واحدة هذا الموسم، أمام العربي خلال اللقاء الذي انتهى بفوز السد بنتيجة 10/1، والذي كان مسجلا باسم النجم العراقي يونس محمود، لاعب الغرافة، بتسجيله 6 أهداف مع فريق الخور بمرمى الشمال موسم 2004 / 2005.

وبات بونجاح أيضا على بعد خطوات قليلة من رقم قياسي خليجي فريد بكسر رقم أكثر لاعب تسجيلا في الدوريات الخليجية خلال موسم واحد، والذي يتقاسمه السعودي حمزة إدريس والإماراتي علي مبخوت، والذين سجلا 33 هدفا.