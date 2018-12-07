كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:37 مساءً - السد يكتسح الشحانية.. والدحيل يتعثر في الدوري القطري

الدوري القطري

حطم النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح الرقم القياسي للاعب الغرافة السابق البرازيلي كليمرسون، بتسجيله الهدف رقم 28 خلال موسم واحد، علماً أن الموسم لم ينته، وأمامه فرصة لزيادة رصيده من الأهداف، وذلك خلال فوز فريقه السد القطري امام الشحانية (4-1) في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من البطولة القطرية لكرة القدم.

وجاءت أهداف السد عن طريق حسن الهيدوس الذي سجل ثنائية في الدقيقتين ال22 وال90 +2 ، وبغداد بونجاح هدفين أيضا في الدقيقتين ال50 وال76...وسجل هدف الشحانية الوحيد كلاوديو لوسيانو فاسكيز في الدقيقة ال42 .

وتمكن اللاعب السابق لاتحاد الحراش من تسجيل 28 هدفا في 14 مباراة أي بمعدل هدفين في المباراة,محطما رقم اللاعب البرازيلي الذي سجل 27 هدفا في 26 مباراة خلال موسم 2008-2009.

بهذا الانتصار يواصل السد تشديد الخناق على الدحيل المتعادل مع نادي قطر (1-1) ليرفع رصيد إلى النقطة 35 و بفارق نقطة واحدة عن رائد الترتيب.

حيث فقد فريق الدحيل نقطتين ثمينتين في صراعه على درع الدوري القطري، بعد تعادله مع نظيره قطر، بنتيجة 1-1، اليوم الجمعة، بإستاد عبدالله بن خليفة، في إطار مباريات الجولة 15 من البطولة.

تقدم فريق قطر بهدف عن طريق السوري أسامة أومري في الدقيقة 22، وتعادل مراد ناجي للدحيل في الدقيقة 75.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وتبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، خاصة في الشوط الأول، وإن كانت الغلبة للدحيل الذي حاول كثيرا على مرمى قطر من أجل إدراك التعادل على مدار أكثر من 50 دقيقة من إحراز قطر لهدف التقدم.

ونجح الدحيل قبل النهاية بربع ساعة في إدراك التعادل، لكنه فشل في تحقيق الفوز الذي بحث عنه بشدة في الدقائق الأخيرة دون جدوى.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الدحيل لـ36 نقطة، بقي بهم في المركز الأول، وارتفع رصيد قطر لـ15 نقطة احتل بهم الترتيب الـ10.