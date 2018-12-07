كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:37 مساءً - أحمد إبراهيم يتساءل هل تصنيع الإطارات معجزة : نعم بالنسبة لرجال الأعمال المصريين

في مقالته المنشرة بالوطن في الثالث من ديسمبر تساءل الكاتب أحمد إبراهيم : هل تصنيع إطارات السيارات معجزة .

ونضيف الي سؤال أحمد أبراهيم : وهل صناعة الملابس الجاهزة معجزة لتلبية إحتياجات مائة مليون نسمة . وهل صناعة الأحذية معزة لتلبية إحتياجات مائة مليون نسمة .

وهل صناعة الأثاث معجزة لتلبية إحتياجات مائتي الف وحدة سكنية جديدة تدخل السوق .

وهل وهل وهل ..

ونحن في البشاير نقول : نعم ياسيد أحمد إبراهيم ..

إنها معجزة بالنسبة لرجال الأعمال المصريين ، الذين إحترفوا الأرباح السريعة من عمليات الإستيراد والتوزيع والتوكيلات الأجنبية وتصقيع الأراضي وتجارة العقارات ..

أما الأنتاج والتصنيع ، فلا فائدة منها ..

هكذا تري الأغلبية الساحقة من رجال الأعمال الصغار والكبار علي السواء ..

لنقرأ ماكتبه أحمد إبراهيم

هل تصنيع «الإطارات» معجزة؟

احتجت إلى شراء إطارات سيارة وبحثت فوجدت أنواعاً كثيرة أجنبية، وكنت أتمنى وجود منتج مصرى، ولكن للأسف نحن نستوردها من كل دول العالم حتى تركيا وهى الأكثر انتشاراً، فسألت أحد أصدقائى من رجال الصناعة هل تصنيع الإطارات إعجاز علمى؟ وهل هى كيمياء أو ذرة أو عمل عبقرى يحتاج لأموال كثيرة؟ أجاب بأن صناعتها أسهل من صناعة الأحذية، فقلت له لماذا لا توجد لدينا إطارات مصرية؟ قال كانت لدينا قطارات وسيارات صناعة محلية ولكن تم تدميرها مثل غيرها لصالح الاستيراد والاقتراض وأنا أستطيع بناء مصنع إطارات فوراً لو كلفتنى الحكومة بذلك، لدينا نحو عشرة ملايين مركبة مرخصة نستورد لها مئات الملايين من الإطارات بمليارات الدولارات فهل هذا معقول!؟

حقيقى أنا مصدوم من استيراد الإطارات، خاصة من تركيا ليست الإطارات فقط بل كل المنتجات التركية تغزو الأسواق المصرية والميزان التجارى بين البلدين لصالحهم وبنسبة كبيرة، إننا نهاجم تركيا ليلاً ونهاراً فى وسائل الإعلام رغم أن أفضل عقاب لها ولغيرها من الدول التى ضدنا ليس الهجوم الإعلامى عليهم بل تصنيع ما نستورده منهم، كيف نهاجم أردوغان ثم نثبت حكمه بدعم اقتصاده على حساب تشغيل مصانعنا وشبابنا!؟

إحياء الصناعة المصرية هدف استراتيجى يجب تحقيقه ويكون شعارنا «الإنتاج هو الحل» وتعبئة المجتمع لذلك سواء كان إنتاجاً زراعياً أو صناعياً أو تكنولوجياً أو خدمات، لأن المواطن مهموم بمشاكله الاقتصادية وتحسن مستواه المعيشى، وهذا يحدث فقط من خلال الإنتاج الذى يسهم أيضاً فى التوظيف وانخفاض الأسعار ووقف الاستيراد ونزيف العملة وإنهاء الأزمات.