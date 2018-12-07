كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:37 مساءً - بالفيديو.. الرجاء يسقط أمام الفتح الرباطي قبل مواجهة الإسماعيلي

الفتح الرباطي

حسم فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الجمعة، بضيفه الرجاء الرياضي، برسم نزال الجولة 11 من منافسات الدوري الاحترافي، وذلك بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد.

وبدأ لاعبو الفريقين أطوار المواجهة بإيقاع ونسق ضعيف، إذ بقي اللعب مقتصرا بشكل كبير على وسط الميدان، مع أفضلية من جانب الفريق البيضاوي، من الناحية الهجومية، حيث حاول رفاق محمود بنحليب، خلق بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة طيلة دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى.

وفي حدود الدقيقة 18، تمكن المهاجم كريم بنعريف، من هز شباك الحارس "الرجاوي" أنس الزنيتي، محرزا بذلك هدف السبق للفريق الرباطي، إذ استغل هفوة دفاعية في الخط الخلفي للرجاء.

وحاول عبد الرحيم الشاكير، الرد على هدف بنعريف، من كرة ثابتة فوق خط معترك عمليات الفتح في الدقيقة 21، إلا أنه لم يحسن التعامل معها، لتتواصل مناورات الرجاويين دون أن يتمكنوا من تجاوز دفاع الفتح وهز شباك الحارس مهدي بنعبيد.

وواصلت العناصر الرجاوية ضغطها على مرمى أصحاب الأرض مع بداية مجريات الجولة الثانية، بحثا عن هدف يعيدهم في نتيجة المواجهة، تعامل معه أبناء المدرب وليد الركراكي، باستماتة دفاعية.

ودفع المدرب خوان كارلوس غاريدو، بورقة كل من زكرياء حدراف، وليما مابيدي، في الدقيقة 61، بحثا عن النجاعة الهجومية المفقودة طيلة ساعة من اللعب، في المقابل بحث وليد الركراكي، من خلال تبديلاته عن تأمين النتيجة.

وركز لاعبو الفريق الرباطي خلال مجمل فترات النصف الثاني للمباراة، على تحصين الخط الخلفي وإجهاض كل المناورات الهجومية للفريق البيضاوي، إلى غاية إطلاق الحكم هشام التيازي، صافرته النهائية بفوزهم بالنقاط الكاملة للمباراة، دون أن يستغل الرجاويون النقص العددي، الذي خاض به الفتح الدقائق الأخيرة من المواجهة، بعد طرد محمد السعيدي.

ورفع الفتح الرباطي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 13، مناصفة مع سريع واد زم في الصف السادس، فيما جمدت الهزيمة الأولى للرجاء الرياضي في بطولة هذا الموسم، رصيده في حدود 9 نقاط، في المركز 14 مع 5 مباريات ناقصة.