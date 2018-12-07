كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:37 مساءً - بالفيديو.. التعاون يتنزع فوزًا صعبًا من الوحدة بالدوري السعودي

التعاون

حقق التعاون فوزا ثمينا على حساب مضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، بالجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لينتزع الفائز مركزا بالمسابقة.

ورفع التعاون رصيده إلى 21 نقطة من 11 مباراة ليتقدم للمركز الرابع بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن صاحب الأرض وتراجع للمركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

وعقب فوزه 2-1 على أرض النصر في الجولة الماضية، سقط الوحدة أمام التعاون بفضل هدف من تسديدة هيلدون أوجوستو ألميدا القادم من الرأس الأخضر في الدقيقة 76.

ودخل ألميدا منطقة جزاء الوحدة وأرسل تسديدة قوية بقدمه اليمنى تصدى لها المصري محمد عواد حارس مرمى أصحاب الأرض، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن ثم دخلت المرمى.