كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:37 مساءً - بيراميدز يصفع الأهلي ويضم الفلسطينى حمدان من قلب الجزيرة

أعلن نادي بيراميدز، عن التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب نادي غزه الرياضي.

وكان مسئولو النادي الأهلى، قد أعلنوا عن التعاقد مع الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضى لمدة 5 سنوات لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة، وجاء التعاقد مع المهاجم الشاب، بتوصية من علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي.

ولكن أعلنت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، على موقع التواصل الاجتماعي، عن الحصول رسميا على خدمات اللاعب، ونشروا صورته مع العقود.

