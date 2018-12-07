كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 10:37 مساءً - مستشار المفتي: المشكلة ليست في ثبوت عذاب القبر.. ولكن ؟

معتز عوض

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، ردًا على منكري عذاب القبر، أن عذاب القبر ورد في القرآن والسنة.

وأضاف "عاشور"، خلال حواره ببرنامج "فتاوي" على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، أن المشكلة ليست في ثبوت عذاب القبر، أو الإيمان به، وإنما المشكلة في تفاصيل عذاب القبر.

وتابع، أنه لا توجد أحاديث وردت بهذه التفاصيل الدقيقة لعذاب القبر، موضحًا أن القبر به عذاب وبه نعيم أيضًا، لكن تفاصيلها التى وردت في الأحاديث قليلة، مشددًا على ضرورة أن نحسن الظن بالله، ونتحدث عن نعيم القبر أولًا.