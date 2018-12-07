بالصور| وزيرة التضامن تطلق مسابقة "هاكاثون" لدعم ريادة الأعمال في مصر

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تبحث دائما عن أفكار الشباب المبدعة لحل المشاكل، مشيرة إلى أن جائزة "هاكاثون" هدفها المساعدة في حل بعض المشاكل خاصة الأفكار التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على الفقر والجوع.

‎وأشارت والي، خلال كلمتها في فعاليات قمة "رايز أب" السادسة، إلى أن البطالة في الإناث أربع أضعافها في الذكور، مضيفة أنه يجب تشجيع المرأة على العمل؛ لتحقيق المساواة في الدخل والتواجد في سوق العمل بنفس القوة والقدرة والإنتاجية كي تتقدم مصر.

‎وأضافت أن الوزارة والحكومة تؤمن بأهمية العمل يداً بيد مع القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال المختلفة في محاولة جادة لربط الشباب المصري بتحديات مجتمعه والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال مجموعة من الحلول المبتكرة التي بتنفيذها تساهم في استكمال جهود الحكومة المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا.

‎وأضافت والي أن مشروعات ريادة الأعمال تمثل ركيزة للنهوض بالاقتصاد القومي، وتبادل الخبرات بين الشباب والخبراء في المجالات المختلفة ما يسهم في وضعهم على الطريق الصحيح للتغلب على المعوقات التي قد تواجههم لخروج أفكارهم ومشاريعهم إلى النور".

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وشركة "بيبسيكو مصر" و"رايز أب"، وقعت بروتوكول تعاون للنهوض ودعم مجتمع ريادة الأعمال في مصر من خلال إطلاق أول مسابقة "هاكاثون" تعمل على إيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة لمجموعة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات القضاء على الجوع، والمساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل مما يؤدى إلى زيادة الوعي بين رواد الأعمال وإطلاعهم على تحديات مجتمعهم وبالتالي تقوية انتمائهم وإحساسهم بالمسؤولية، إضافة إلى حثهم على تظافر أفكارهم المبتكرة للنهوض بالمجتمع المصري.

‎وقع البروتوكول غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر وعبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب، بحضور لفيف من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وشباب رواد الأعمال من حضور قمة رايز أب.

‎وتتضمن مسابقة "هاكاثون" العديد من المراحل، والتي تبدأ بأن تحدد وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع المصري في المحاور الخاصة بالقضاء على الجوع، والمساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل. ثم يتم جمع من 400 إلى 500 متقدم ليتم تصفية المشاريع المشاركة إلى 100 مشارك\مشروع ووضعها في القائمة المختصرة بالمرحلة الثانية، وخلال المرحلة الثالثة سيتم اختيار 15 فريق متسابق من القائمة المختصرة، ليتم بعد ذلك تصفيتهم إلى 3 فرق من المتأهلين للتصفيات النهائية في المرحلة الرابعة ومن ثم الإعلان عن الفريق الفائز في المرحلة الأخيرة الذي سيحصل على دعم مادي يصل على 500 ألف جنيه مصري.

‎وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تحضير مذكرة العمل التي تتضمن المحاور الرئيسية والتحديات المطلوب إيجاد حلول لها، وذلك بالتعاون مع شركة بيبسيكو مصر المسؤولة عن الدعم الفني والمادي لرواد الأعمال من خلال تقديم النصح والإرشاد ضمن مراحل "الهاكاثون" على أن تتولى شركة "رايز أب" التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للمسابقة.

‎ومن جانبه وجه محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو مصر الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لدعمها للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030، وقال: "منذ تواجدنا في مصر منذ 70 عاما ونحن نؤمن بأن الشباب المصري هم الركيزة الرئيسية للدولة التي تستطيع مواجهة التحديات والنهوض بوطنهم بما لديهم من فكر خلاق وطموح للوصول إلى أهدافه. ونحن نسعى إلى دعم الشباب وإمداد يد العون من خلال التعاون بين أضلاع ما نسميه بالمثلث الذهبي من القطاع الخاص، والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدنى، وتقديم التدريب المهني والتقني لرفع قدرات الشباب وتزويدهم بالخبرة العملية حتى يستطيعوا تحقيق أفكارهم ومقترحاتهم على أرض الواقع."

‎وأضاف: "لقد سعينا إلى مساندة رواد الأعمال من خلال العديد من المبادرات وعلى رأسها دعم ورعاية قمة Rise Up Egypt للعام الخامس على التوالي، إضافة إلى تنظيم برامج وورش عمل لخلق قيمة مشتركة من تبادل الخبرات والمعرفة للوصول إلى نتائج أكثر فاعلية، ونحن نهدف من خلال مبادراتنا إلى إشراك الشباب وحثهم على استخدام مهاراتهم لإيجاد حلول لتحديات مجتمعهم وإعطائهم الفرصة في أن تتضافر جهودهم للنهوض بوطنهم من خلال تقديم حلول مبتكرة في البيئة التي نشأوا فيها"

‎ومن جانبه، قال عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي لشركة "رايز أب": في نسخته السادسة، يواصل منتدي رايز أب العمل كنقطة تواصل بين رواد الاعمال وأفضل الموارد المتاحة علي مستوي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ويتم التركيز هذا العام علي ايجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية التي تواجه المجتمع. ومن هنا جاءت فكرة الهاكاثون لاستخدام الحلول التكنولوجية والموارد المالية بطريقة مبتكرة بما يعمل لفائدة المجتمع.

‎ومن المقرر أن تبدأ مسابقة "الهاكاثون" خلال الربع الأول من عام 2019 بإختيار المشتركين والخضوع إلى العديد من الاختبارات وورش العمل حتى الوصول إلى النهائيات، على أن يحصل الفريق الفائز على ودعم فني ودعم مادي يصل إلى 500 ألف جنيه مصري مقدم من شركة بيبسيكو للمساعدة في تنفيذ الأفكار على أرض الواقع.

‎ويهدف برتوكول التعاون إلى تعزيز "الأداء الهادف" برؤية مصر 2030 لتحقيق مجموعة من الأهداف التى تركز على الفرد، والمنتج والبيئة المحيطة التي تساهم في تحقيق رؤية مصر في القضاء على الجوع والمساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصحة الجيدة والرفاهية. فلمدة إحدى عشر عاماً ومن خلال برنامجها الغذائي "طموح" استطاعت بيبسيكو معالجة مشاكل التسرب من التعليم وتقديم وجبات غذائية متوازنة لأكثر من 200 ألف طالب (50% من الفتيات) في محافظات مصر الأكثر فقرا وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة. كما عمدت على خلق بيئة عمل متوازنة من خلال تمكين المرأة، حيث يحتل 41% من القوى العاملة النسائية المناصب الأدارية الهامة كما يتم التحضير للعديد من برامج المسئولية المجتمعية التى تعمل على تمكين المرأة فى الصعيد.

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