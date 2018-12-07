يسرا اللوزي تقبل تحدي "بدل البلاستيك".. وتطالب أصدقاءها بدعمها

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي، قبول تحدي "بدل البلاستيك"، الذي أطلقته السفارة البريطانية في القاهرة، بهدف تقليل استخدام البلاستيك لمدة أسبوع.

ونشرت اللوزي، صورتها عبر "انستجرام"، معلقة، "أنا قبلت التحدي من يوم الحد اللي فات.. بإني أقلل استخدام البلاستيك ذو الاستخدام الواحد كجزء من مبادرة مصر الملهمة وبتحدى أصحابي يعملوا زيي".

يذكر أن حملة "بدل البلاستيك "، التي أطلقها السفارة البريطانية في القاهرة لمدة أسبوع تابعة لمبادرة "مصر الملهمة"، وتدعم الجهود الدولية، لزيادة الوعي بتلوث البلاستيك في جميع أنحاء العالم، وإشراك الأفراد والمنظمات المعنية في أداء واجبهم لخفض النفايات.

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