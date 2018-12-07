دينا عبدالمقصود: لعبة كمال الأجسام تزيد من أنوثتي

قالت دينا عبد المقصود، أول محترفة كمال أجسام مصرية، إنها اتجهت للعبة من أجل الاهتمام بجسمها وصحتها ورشاقتها.

وأضافت مقصود، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم، أن كمال الأجسام لا يؤثر على أنوثة الفتيات كما يشاع، مؤكدة أن كمال الأجسام يزيد من أنوثة الفتيات وثقتهن في أنفسهن.

وتابعت، "دي مفاهيم خاطئة بيتم الترويج لها، أي بنت عايزة تبرز أنوثتها تتجه إلى لعبة كمال الأجسام".

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