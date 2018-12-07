صور| بالسباحة بـ"البدلة والكرافت".. رانيا يوسف تواجه انتقادات "مايوه المهرجان"

بعد موجة من الجدل أثارتها الفنانة رانيا يوسف، لارتدائها فستان "غير محتشم" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، نشرت النجمة، صورا مرتدية قميص وكرافت جلد مع قبعة "مايكل جاكسون"، مع التقاط بعض الصور داخل حمام السباحة.

وكانت رانيا، قد نشرت "الفوتوسيشن" بعدما حذفت صور الفستان المثير للجدل قبل يومين ماضيين.

جدير بالذكر أنها ارتدت إطلالة مشابهة لجلسة التصوير، خلال افتتاح المهرجان، ما عرضها لانتقادات واسعة.

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