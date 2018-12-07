بالفيديو| إليسا للساخرين من "شفاهها": "أنتم متنمرين وما بتعنوا لي تماما"

علقت المغنية إليسا، على ظاهرة التنمر ضد الفنانيين، قائلة: "إلى كل منتقدي تمي (فمي) أو أي شخص متنمر.. اتمسخروا أنتم ما بتعنوا لي تماما"، في إشارة منها للساخرين من حجم "شفاهها".

جاء ذلك خلال حضورها ندوة "نساء في الخطوط الأمامية" في الأردن.

وأشارت إلى أن شقيقتها كانت مصابة بسرطان الثدي أيضا خلال فترة مرضها، وأجرت فحصا بعدما علمت بمرض إليسا.

وأضافت خلال الندوة التي ناقشت فيها الكثير من أوضاع النساء في لبنان والوطن العربي، أن الكثير من السيدات لا يلاقين الدعم الكافي خلال الإصابة أو بعدها.

وكشفت إليسا عن عدم قدرتها على الإنجاب بسبب تناول أدوية السرطان، موضحة أنه حال زواجها ستتبنى طفلا.

وكان إعلان إليسا صادما خصوصا أن إصابة شقيقتها بسرطان الثدي جاءت في المرحلة الثالثة، لأنها لا تجري الكشف المبكر، لكن إليسا كالعادة لا تحب أن يتعاطف معها الناس إلى حد الشفقة فطمأنت جمهورها بأن شقيقتها خضعت للعلاج، وأجرت العملية وبدأت في المراحل النهائية للشفاء.

يشار إلى أن إليسا تعافت مؤخرا من سرطان الثدي قبل إصدار ألبومها (إلى كل اللي بيحبوني) الذي تضمّن 16 أغنية.

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