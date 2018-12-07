كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - تنفيذل لأوامر ترامب..أوروبا تمتنع عن شراء الصلب والحديد من إيران

أفادت الوكالة العمالية الإيرانية "إيلنا"، اليوم الجمعة، نقلا عن أحمد دنيا نور، عضو لجنة الصلب، بأن الاتحاد الأوروبي امتنع عن شراء الصلب والحديد من إيران حتى يتضح مصير الآلية الخاصة التي وعدت بها أوروبا للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقال أحمد دنيا نور في هذا الشأن، إن الجانب الأوروبي أعلن أنه لا يمكنه شراء الصلب والحديد من #إيران ، بسبب العقوبات_الأميركية، وأنه ينتظر تطبيق آلية الاتحاد_الأوروبي المالية للالتفاف على العقوبات ضد طهران.

وأضاف دنيا نور: "لا تزال مشكلة البلدان الأوروبية هي تنفيذ الآلية المالية (SPV) المتفق عليها بين طهران والاتحاد الأوروبي، وما زالت الشركات الأوروبية تنتظر معرفة الدولة التي يمكن أن تستضيف هذه الآلية وإدارتها".

يشار إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، أعادت واشنطن العقوبات ضد طهران على مرحلتين: الأولى في أغسطس/آب، والثانية دخلت حيز التنفيذ بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي الأثناء حاولت دول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقاتها التجارية مع إيران، دون الاصطدام بالولايات المتحدة، وذلك من خلال إنشاء آلية مالية جديدة للالتفاف على العقوبات.

وعلى الرغم من اتفاق طهران ودول الاتحاد الأوروبي على هذه الآلية منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء اجتماع تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذه الآلية لم يتم تنفيذها حتى الآن، بسبب تخوف الشركات الأوروبية من عقوبات تتخذها الولايات المتحدة ضدها.