كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - اعتقال ابنة مؤسِّس «هواوي» يضرب هدنة الـ90 يوماً

قالت وزارة العدل الكندية إن كندا اعتقلت المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة؛ للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأميركية على إيران.

وذكر مصدر مطلع أن الاعتقال مرتبط بانتهاك العقوبات الأميركية. ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقّق من طبيعة تلك الانتهاكات.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الكندية إن منغ وانزو، وهي عضوة بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ، اعتقلت في الأول من ديسمبر الجاري، وتحدّد اليوم (الجمعة) موعداً لمثولها أمام المحكمة.

وأكدت «هواوي» اعتقال منغ في بيان، وقالت إنها لم تتلقّ معلومات كافية بشأن التهم الموجهة لها. وأضافت انها ليست «على علم بأي مخالفة ارتكبتها منغ». وطالبت السفارة الصينية في كندا بالإفراج فورا عن منغ.

وقالت الصين إن كندا والولايات المتحدة لم توضحا بعد سبب اعتقال ابنة مؤسّس عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي»، وهي واقعة توجّه ضربة لآمال تهدئة التوتّرات التجارية الصينية ــــ الأميركية.

واعتقال منغ وان تشو، وهي أيضا المديرة المالية لشركة هواوي، أشعل غضب السلطات الصينية، وأثار شكوكا جديدة بشأن هدنة لمدة 90 يوما في الحرب التجارية، اتفق عليها الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، في اليوم الذي شهد اعتقالها.

وانخفضت الأسهم الصينية أمس، في ظل موجة بيعية شهدتها الأسواق الآسيوية بقيادة قطاع التكنولوجيا، بعد اعتقال المديرة المالية لصانعة معدات الاتصالات «هواوي»، والذي قد يعيق تقدّم المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وبنهاية التداولات، تراجع مؤشر شنغهاي المركب %1.7 إلى 2605 نقاط، كما هبط مؤشر شنتشن المركب %2.2 عند 1350 نقطة.

وتراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأميركية بنسبة %0.4 إلى 6.8815 يوان، في تمام الــ 10:59 صباح أمس بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية بشدة، مع التأثير السلبي للاعتقال في أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات المعتمدة على التصدير.

وبحلول الــ 0817 بتوقيت غرينتش أمس، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المئة، متجها صوب أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016، والذي بلغه خلال عمليات البيع المسجلة على مدى الشهرين الماضيين. وانخفض المؤشر داكس الألماني 1.5 في المئة.

وانخفض نيكي 1.9 في المئة ليغلق عند 21501.62 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 30 أكتوبر الماضي.

وقال محللون إنه في ظل تصاعد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة فقد تجد اليابان نفسها في مرمى نيران الجانبين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8 في المئة ليغلق عند 1610.60 نقاط. وارتفع الدولار الأميركي والين أمس؛ إذ رفع إلقاء القبض على المديرة المالية لـ«هواوي» الطلب على الدولار كملاذ آمن.

وصعد مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.2 في المئة إلى 97.202. وتراجع مؤشر العملة الأميركية 0.4 في المئة هذا الأسبوع، لكنه منخفض 0.5 في المئة فحسب عن أعلى مستوى في 17 شهرا 97.693 الذي لامسه في 12 نوفمبر الماضي.

وزاد الين، الذي يُقبل المستثمرون على شرائه عادة في أوقات الاضطراب بالسوق، 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 113.05 ينّاً، وحقّق ارتفاعاً مقابل معظم العملات الأخرى. (وكالات)