كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - العناني يعلن عن كشف أثري جديد فى منطقة سقارة

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ، عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة، وسيكشف عن تفاصيله يوم السبت 15 ديسمبر الجارى.

وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى، أن الكشف المقرر الإعلان عنه يعتبر الأكثر تميزا هذا العام و التي قامت به بعثة آثرية مصرية.