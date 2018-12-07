كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - العناني يعلن عن كشف أثري جديد فى منطقة سقارة
أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ، عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة، وسيكشف عن تفاصيله يوم السبت 15 ديسمبر الجارى.
وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى، أن الكشف المقرر الإعلان عنه يعتبر الأكثر تميزا هذا العام و التي قامت به بعثة آثرية مصرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن العناني يعلن عن كشف أثري جديد فى منطقة سقارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .