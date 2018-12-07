كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - خواطر رحلة الخريف هموم البيئة تلاحقنا حتى فى أمريكا

تقاسيم دوت كوم

محمد الخولي

ما أسرع ما تتغير به الأحوال. نتحدث عن وقائع وملابسات رحلتنا الأخيرة إلى أصقاع الولايات المتحدة الأمريكية. زمان كانت الرحلة تقصد إلى تلبية الدعوة من الأمم المتحدة لأداء مهمة إعلامية بمقر المنظمة فى نيويورك.

(فى تلك الزمانات)، على نحو ما يعبر الأخوة اللبنانيون، كانت الاهتمامات.. من جانبنا وأيضا فى أوساط المجتمع الأمريكانى- النيويوركى.. تدور حول أحدث إبداعات سينما هوليوود.. أو حول آخر تقاليع السياسة الأمريكية ما بين مجلسى الكونجرس وبين ما يدور فى بنسلفانيا أﭭنيو- حيث البيت الرئاسى الأبيض.. وكان بديهياً أيامها – منذ الثمانينات وحتى سنوات هذا القرن المستجد- أن تتركز إهتماماتنا إن لم يكن همومنا، على توجهات السياسة الأمريكية بالنسبة لقضايا مصر العزيزة والوطن العربى.. العزيز أيضاً.

راحت تلك الأيام وتلك الاهتمامات وتبخرت. وتحولت بوصلة زيارات العبد الفقير الراهنة صوب الاهتمام بأحوال أسرتى الصغيرة الجميلة: ولية العهد الوحيدة وزوجها العزيز.. ناهيك بالحفيدين الرائعين اللذين أعدّ الساعات، بل الدقائق والثوانى كى أسعد بلقائهما فى زيارة الربيع وزيارة الخريف على السواء.

راحت أيضاً إهتمامات السينما من هوليوود أو مشاهد مسرحيات برودواى فى نيويورك أو حتى ميكانيزمات الصراع السياسى بمقر الكابيتول- البرلمانى فى واشنطون.

بل أصبح همّنا الأساسى فى أمريكا يتركز على قضية محورية باتت تلخصها كلمة واحدة:

.. البيئـــــة

والحق أن مصطلح "بيئة" لحقته كثير من المظالم والجروح والالتواءات التى ظلت تطوّح به عبر العديد من الأغراض والاستخدامات.

و.. خذ عندك

الجيل المخضرم فى بلادنا فتح عينيه على حكاية "خدمة البيئة" بمعنى خدمة المجتمع المحلى.. فى الحى.. أو الناحية.. النجع والجيرة المحيطة على السواء.

ومع مرور السنون.. فوجئ العبد لله- على حين غرة وحق الله، بأن مصطلح "بيئة" أصبح مستخدماً أو بالأدق مرادفاً لمعنى التدهور والتخلف إلى حد الانحطاط.

وربما لم يخفّ للإنقاذ أو الانتشال من وهدة الاستخدام المذكور سوى جهود مازلنا نذكر أصحابها بكل خير.. وكان فى مقدمتها ما أنجزه صديقنا العلامة الراحل "أحمد مستجير" حين قدم لنا ترجمة عربية دقيقة وبليغة للكتاب الذى مازال يعد بمثابة "إنجيل الحركة البيئية" وهو الذى أصدرته المثقفة الأمريكية "راشيل كارسون" فى عام 1962 بعنوانه الشهير:

• الربيع الصامت

وهو العمل الفكرى الذى كان أول من استرعى الاهتمام العولمى إلى ما أصبح البشر يُلحقونه ببيئة كوكبنا المهيض من أخطار.

أما ثالث الأفضال فيرجع إلى صديقنا العزيز المهندس "صلاح حافظ" الذى يعد بحق هو الرائد المؤسس لجهاز شئون البيئة- وقد تحول بالجهاز، على يديه، من مجرد هيئة حكومية إلى حيث أصبح مجمعاً للاجتهاد العلمى والبحث الميدانى فى كل ما يخصّ هذا الجانب – الأيكولوجى كما نسميه من قضايا ومشاكل واهتمامات.

فى ضوء هذا كله، كان طبيعياً أن يحتشد إهتامنا بقضية البيئة- العالمية، الكوكبية كما وصفناها منذ بدايات زيارتنا الخريفية – أكتوبر ونوفمبر من العام الحالى.. وكيف نغفل عن هذا الاهتمام بينما يتبارى الساسة والاختصاصيون فى تحميل الجوانب البيئية قدراً لا يمكن إنكاره من مسئولية الحرائق الرهيبة التى اجتاحت، مع مطالع نوفمبر المنصرم- ساحات سوبر شاسعة من ولاية كاليفورنيا بكل ما أفضت إليه تلك الكوارث المندلعة من خسائر فى البشر والسكن وفى الزرع – كما يقولون- والضرع على السواء.

فى هذا السياق.. أصغت أمريكا بقلب واجف ولوعة مجروحة إلى كلمات حاكم كاليفورنيا – "جيرى براون" وهم يعدونه من حكماء السياسة فى ربوع أمريكا.. حين قال فى معرض التعليق على كوارث الجحيم التى اجتاحت الولاية المذكورة:

• إن إستجاباتنا إزاءهذه الظواهر- وفى مقدمتها ظاهرة التساخن الكوكبى (الاحترار العولمى) لابد وأن تتسم أساساً بالبعد الأخلاقى.

وبمعنى أن الذين باتوا ينكرون أن ظاهرة تغير المناخ هى التى تجعل اشتعال الحرائق الكارثية أوسع انتشاراً وأكثر تواتراً وأفدح تأثيراً، إنما يسهمون بالتالى فى وقوع المآسى الرهيبة التى تتمثل فى تلك الخسائر الفادحة فى أرواح الضحايا وفى تعريض مجتمعات بأكملها إلى جائحة النيران.

ثم كان بديهياً كذلك أن يلمح حاكم كاليفورنيا إلى رئيسه السيد "ترمب" (المنسحب كما لعلك تدرى) من اتفاقية باريس بشأن "تغيّر المناخ" معرباً – كما أضاف "براون" أيضاً- عن تشككه بشأن حكاية التساخن العولمى إلى حد أن وصف الظاهرة المذكورة بأنها لا تعدو كونها خدعة مكشوفة أو كذبة كبيرة خاصة وأن الاختصاصيين يعزون وقوعها إلى توسع العالم فى إحراق ما يوصف بأنه أنواع الوقود الأحفورى وفى مقدمتها خام الفحم والنفط والغاز الطبيعى.

.. أرأيت إذن كيف أن العبد الفقير من أمثالنا.. لا يكاد يهنأ له بال حتى ولو كان يقيم أيامه ناعماً بالتواصل مع أسرته الصغيرة المقيمة – لزوم العمل- فى أمريكا.

هموم الشأن العام تطارده.. لم يحملها وسط متاعه البسيط من القاهرة.

وجدها فى انتظاره فى ربوع الولايات المتحدة وكان أن تفاعل معها بكل وجدانه وأفكاره وتصوراته.. لا باعتبارها هموماً أمريكية، بل لأنها قضايا تمسّ الوطن فى مصر والإنسان داخل أمريكا بل وعلى صعيد العالم الواسع الذي نعيش فيه.

ثم تطالعنا، فى نفس هذا السياق أحدث كلمة قالها العِلْم فى قضية بيئة كوكبنا. فماذا جاء فى هذه الكلمة؟

سؤال نجيب عليه فى الحديث القادم بمشيئة الرحمن.