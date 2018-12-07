كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - روسيا تتجه لخفض إنتاجها من النفط في 2019

تعتزم روسيا تخفيض انتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميًا في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019، وفقًا لما نقلت وكالة الإعلام الرسمية عن مصدر مطلع.

وذكر المصدر المطلع على المناقشات بشأن اتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين، أن “الإنتاج قد يخضع للمراجعة بعد ذلك”.