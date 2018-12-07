كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - صور - أعمال سحر وسرنجات ماكس حصيلة حملة نظافة بمقابر المنوفية



أطلقت مجموعة شبابية بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية، حملة نظافة مكبرة بمقابل القرية للقضاء على أى تراكمات . جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة اشمون وبرئاسة طارق سعد رئيس الوحده المحليه محمد عبدالعاطى سكرتير الوحده . وقال خاطر صلاح، أحد شباب القرية المشاركين بالحملة، إنه تم تنظيف أسطح المقابر بمجهود الجميع، لافتا إلى أنه تم العثور على اعمال سحر ودجل، وملابس داخليه حريمي ورجالي، سرنجات ماكس، وزجاجات خمور وبيرة، وزجاجات عطور، وبيروسول، وطلق خرطوش، وكمية كبيرة من الملابس المستعملة والمستخدمة لمن يستخدمون ’سطح المقابر للفسق والفجور.























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