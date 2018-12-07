كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - التعليم تجيب على أسئلة أولياء الأمور حول امتحانات الأول الثانوي

كتب: محمود الشريف

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي مصممة من قبل خبراء لقياس مستوى الفهم وليس الحفظ، ويتم اختيار الأسئلة المسجلة على السحابة الالكترونية من قبل الكمبيوترأوتوماتيكيا بناءًا على علم التقييم.

وأوضحت الوزارة ردًا على أحد أولياء الأمور على الصفحة الرسمية للوزارة، إن كل سؤال له درجة صعوبة معينه، ويتم اختيار عدة أسئلة متعددة الصعوبة، موضحة بعد حل الامتحان يقوم الطاب بإرسال الإجابة إلى الوزارة من خلال التابلت.

وفيما يخص شكل أسئلة الإمتحانات، قالت الوزارة، لا تقتصر الأسئلة على أسئلة صح أو خطا و اختر الإجابة الصحيحة فقط، ولكن هناك أشكال عده منها إجابات صوتية و كتابة بالكيبورد ورسومات هندسية.

وحول آليات التصحيح قالت، سيقوم عشرات المعلمين بالتصحيح لعدم وجود شك فى التصحيح.

وتابعت الوزارة، يتم الأن توفير مصادر مساعده للفهم مصممة من قبل شركات عالمية متخصصة من خلال موقع بنك المعرفة المصري مجانًا وسوف يتم توفير الكتب الخارجية لجميع المراحل مجانًا بالإضافة إلى الكتب الورقية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عمل امتحان واحد فى كل ترم، ولن يتم الأخذبنتائج هذه الامتحانات ولن يكون لها أي تأثير فى نجاح أو سقوط الطالب، مؤكدة أنها ستكون لتدريب الطالب على النظام الجديد وطريقة الامتحان، مجرد امتحانات تجريبية، مشيرة أن الهدف من ذلك أن يهتم الطالب بالتعلم والفهم بدلا من درجات الامتحانات.

وحول تقييم الطالب وصعوده للصف الثانى الثانوى، قالت وزارة التربية والتعليم، سوف يتم عمل امتحانين آخرين فى أخر السنه لإعطائه فرصتين وسوف يتم احتساب الدرجه الأعلى منهما لاعتباره ناجح، ولن يتم احتساب مجموع درجات الصف الأول الثانوى لعام 2018-2019 فى مجموع الثانويهالعامة.

واستكملت الوزارة، التابلت هو مجرد أداة والهدف الرئيسى هو تطبيق نظام تقييم مختلف ونقل أبنائنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم.