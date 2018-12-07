كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 08:05 مساءً - وزيرى - فيديو الأهرامات مفبرك .. أبو الهول ما يسمحش بالمسخرة دى

صحيح أن مهمة الأثريين هى المحافظة على الاثار وكشف ما فى باطن الأرض ، مما دفن عبر قرون بعيده ، الا انه يبدو ان الطبع غلاب ، وان قيادات الأثار مهووسين بدفن رؤوسهم فى الرمال .

فبدلا من الصمت أو الخرس ، او حتى الاعتذار عن التقصير ، قرر أمين عام المجلس الاعلى للأثار ان يفتى بالطريقة " اياها " ، بزعم ان فيديو الفيلم الاباحى فى الاهرامات مفبرك .

شكرا يا سيد وزيرى ، فبتلك المعلومة اثلجت صدورنا ، وانقذت شرف الفراعنة .

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للاَثار، إن الفيديو الإباحي بالأهرامات مفبرك ويهدف لإفساد فرحة المصريين بالاكتشافات الأثرية الجديدة، لاسيما بعد اكتشافات سقارة الأخيرة، مضيفًا: "الفيديو فيه حاجه مش مظبوطة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن شرطة السياحة والاَثار بالتعاون مع الأمن العام ومفتشي الاَثار يقومون يوميًا بإخلاء منطقة الأهرامات بالكامل في الساعة الخامسة مساءً ولا يكون هناك تواجد لزائر سواء أكان مصريا أو أجنبيا في منطقة الأهرامات، وهذا ما يؤكد أن الفيديو مفبرك.

وأكد أن صعود الهرم بهذا الشكل الذي ظهر في الفيديو الإباحي من الناحية الشمالية الغربية في منتهي الصعوبة، متسائلًا: كيف يتم صعود الهرم في ارتفاع 146 بدون أضواء وفي ظل ظلام دامس ووجود رجال الشرطة؟، مشيرًا إلى أن واقعة الفيديو الإباحي بالأهرامات أمام النائب العام حاليًا.