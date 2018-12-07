بالصور| "القومي للمرأة" ينظم ندوة في حي البشاير بالإسكندرية لمناهضة العنف

استقبل حي "بشاير الخير" بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات حملة "16 يوما" لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نظمت لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وفرع المجلس بالمحافظة، ندوة بعنوان "المرأة في مجتمع آمن"، وذلك بحضور عدد من سيدات المنطقة.

افتتحت اللقاء الدكتورة هند حنفي عضو المجلس والمقررة المناوبة للجنة التعليم بالمجلس والرئيس الأسبق لجامعة الإسكندرية، بالتأكيد على أن العنف ضد المرأة قضية مهمة للمجتمع، حيث إن المرأة تتعرض إلى العديد من أشكال العنف سواء البدني أو المعنوى وفي نطاق الأسرة أو في مجال العمل وغيرها، مؤكدة أهمية توعية المجتمع بمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

فيما أكدت الدكتورة سامية قدري عضوة لجنة التعليم على أهمية التنشئة الاجتماعية واتباع الأساليب التربوية إلتى تحد من العنف ضد المرأة.

وأشار الدكتور محمد بهاء شوكت خبير الصحة الإنجابية إلى أن الموضوعات المتعلقة بالإنجاب وفترة الحمل أحيانا تكون أحد أسباب العنف ضد المرأة.

كما أكدت الشيماء إسماعيل عضوة لجنة التعليم، أن قضية النوع الاجتماعي والتمييز لها دور كبير في العنف الممارس ضد السيدات، موضحة أن هناك جرائم إلكترونية تمارس ضد المرأة والطفل ويجب مكافحتها لحماية المجتمع.

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