قالت دينا عبد المقصود، أول محترفة كمال أجسام مصرية، إنها لم تجد صعوبة في دخول عالم كمال أجسام من قبل عائلتها، نظرًا لأن والدتها تمارس الرياضة.
وأضافت "عبدالمقصود"، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن والدتها شجعتها على ممارسة اللعبة والمواظبة على الرياضة، متابعة: "قالتلي إنتي مدرستك هي الجيم".
وتابعت أنها درست الهندسة بجانب ممارستها كمال الأجسام، مشيرة إلى أن تخصص والدها في الهندسة دفعها إلى دراستها.
شكرا لقرائتكم خبر عن أول محترفة كمال أجسام مصرية: "والدتي قالت لي الجيم مدرستك" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .