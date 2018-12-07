بالفيديو| إليسا تعلن إصابة شقيقتها بسرطان الثدي

أعلنت المغنية إليسا، عن إصابة شقيقتها بسرطان الثدي، موضحة أنها أقدمت على تصوير أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني" على طريقة الفيديو كليب بسببها، لتعرض تجربتها للآخرين ولا تكون أنانية.

جاء ذلك خلال حضور ندوة "نساء في الخطوط الأمامية" في الأردن، مشيرة إلى أن شقيقتها أجرت فحصا بعدما علمت بمرض إليسا.

وكان إعلان إليسا صادماً خصوصاً وأن إصابة شقيقتها بسرطان الثدي جاء في المرحلة الثالثة لأنها لا تجري الكشف المبكر، لكن إليسا كالعادة لا تحب أن يتعاطف معها الناس إلى حد الشفقة فطمأنت جمهورها بأن شقيقتها خضعت للعلاج وأجرت العملية وبدأت في المراحل النهائية للشفاء.

جدير بالذكر أن إليسا تعافت مؤخرا من سرطان الثدي قبل إصدار ألبومها (إلى كل اللي بيحبوني) الذي تضمّن 16 اغنية، وما يزال يلاقي رواجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).

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