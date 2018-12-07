تفاصيل مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة في الغردقة

انطلقت فعاليات اليوم الأول لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة، رقم 25 بمشاركة 40 متسابقة من مختلف دول العالم، وذلك بمنتجع مراكي السياحي بالغردقة.

قالت حبيبة الشاعر، منسق عام المسابقة، في تصريح لـ"الوطن" إن المسابقة تعد أحد أهم المسابقات العالمية، مشيرة إلى أنه جرى اختيار مدينة الغردقة لأنها على مستوى الحدث، وذلك بهدف دعم وتنشيط السياحة بالبحر الأحمر.

وأشارت إلى أن استضافة هذه المسابقة استكمالا لجهود دعم السياحة الوافدة لمدينة الغردقة، لكونها أحد أهم مدن السياحة الشاطئية في العالم، ولإعطاء تجربة غير مسبوقة في تنظيم فعاليات المسابقة وما تحتويه من عروض رياضية وأزياء.

ولفت إلى أن الفعاليات ستستمر حتى منتصف الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه سيجرى إقامة الحفل الختامي والإعلان عن المسابقة التي تحصل على المركز الأول وستحصل على 29 ألف دولار، بالإضافة للتعاقد مع كبرى شركات الأزياء في العالم، والفعاليات ستكون بين ثلاث فنادق مختلفة.

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