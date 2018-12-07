لاعبة كمال أجسام عن الانتقادات: "في رجالة مابتحبش تشوف المرأة قوية"

قالت دينا عبد المقصود أول محترفة كمال أجسام مصرية، إنها تلقت انتقادات واسعة بسبب ممارستها للعبة. وأضافت عبد المقصود، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم، أن تلك الانتقادات سببها أن بعض الرجال "مابيحبوش يشوفوا المرأة قوية"، مشيرة إلى أن ذلك من المفاهيم الخاطئة في مجتمعنا. وتابعت: "المرأة حلاوتها في قوتها ونجاحها وده بيعطيها أنوثة وجمال أكثر". ​

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