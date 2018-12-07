سعاد عبدالله تحصد جائزة المرأة العربية لعام 2018.. وهكذا علّقت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصدتِ الفنانةُ الكويتيةُ سعاد عبدالله جائزة المرأة العربية لعام 2018، في الحفل الذي أقامته مؤسسة المرأة العربية مساء الخميس في لندن.

وفازت سعاد بالجائزة، وتم تكريمها نظرًا لما قدّمته في الدراما الخليجية في العقود الخمسة الماضية.

ومن جانبها علّقت الفنانة الكويتية في تصريحات صحفية، على فوزها بالجائزة، مشيرةً إلى أن هذا التكريم لا يخصُّها وحدها، بل سيُسجل باسم جميع منتسبي الحركة الثقافية والفنية الكويتية.

وأضافت: "سعيدة بالجائزة وأكن كل تقدير للقائمين عليها، لاختيارهم لي كأفضل فنانة عربية في مجال التمثيل".

وتابعت: "المرأة العربية أصبحت عنصرًا مهمًا ومكملًا لا يمكن الاستغناء عنه في كافة المجالات".

يُذكر أن جائزة المرأة العربية السنوية التي تُقام في لندن كل عام تعدُّ من أرفع الجوائز التي تهدف إلى تقدير أدوار السيدات العربيات الاستثنائيّة في مختلف المجالات.