تعرف على أهم الصفات المميزة لأنثى برج القوس

تعتبر امرأة برج القوس من الشخصيات الفضولية للغاية , وتسعى لاكتشاف أشياء جديدة في الحياة، كما أنها تبحث عن الحقيقة في كل أمر.

وتمتلك جانب فلسفي في التفكير وتحب اكتشاف الفرص الجديدة والخيارات المتاحة أمامها , كما أنها تعشق التحرر، وهي امرأة القوس ساحرة، تحب التغيير، وعندما تدخل أي مكان تعلم أن معظم الأنظار عليها.

تحب الاستقلالية , كما أنها متفتحة العقل ولا تعمل وفقًا لجدول لأنه يشعرها بالتقيد , تحتاج امرأة القوس إلى المرونة في حياتها وتحب أن تشعر بأنها قادرة على تغيير خططها بما يناسبها بشكل أفضل , لا أحد يملي على هذه المرأة ما تفعله , فتصرفاتها تنبع منها فقط.

ومن مشاهير برج القوس : أماندا سيفريد , زارا لارسون .