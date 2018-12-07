تعرف على أهم الصفات المميزة لأنثى برج القوس

بيروت ـ جاكلين عقيقي
تعتبر امرأة برج القوس من الشخصيات الفضولية للغاية , وتسعى لاكتشاف أشياء جديدة في الحياة، كما أنها تبحث عن الحقيقة في كل أمر.
وتمتلك جانب فلسفي في التفكير وتحب اكتشاف الفرص الجديدة والخيارات المتاحة أمامها , كما أنها تعشق التحرر، وهي امرأة القوس ساحرة، تحب التغيير، وعندما تدخل أي مكان تعلم أن معظم الأنظار عليها.
تحب الاستقلالية , كما أنها متفتحة العقل ولا تعمل وفقًا لجدول لأنه يشعرها بالتقيد , تحتاج امرأة القوس إلى المرونة في حياتها وتحب أن تشعر بأنها قادرة على تغيير خططها بما يناسبها بشكل أفضل , لا أحد يملي على هذه المرأة ما تفعله , فتصرفاتها تنبع منها فقط.
ومن مشاهير برج القوس : أماندا سيفريد , زارا لارسون .
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