الحماية المبالغة للطفل تدمر شخصيته.. الحلول بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
تحرص بعض الأمهات على الدفاع عن أطفالهن بأنفسهن في المواقف المختلفة، سواء عند تعرضهم للإهانة في الشارع أو المدرسة أو لتحقيق رغبته في الانتقال من مقعده إلى مقعد آخر، ولا تعلم أنها بتلك الحماية المبالغ فيها تؤثر سلبيًا على نفسية الطفل وشخصيته.. فكيف يحدث ذلك؟
أكدت الدكتورة رانيا صابر، استشاري نفسي وتربوي، أن المبالغة في حماية الأطفال يكون لها الكثير من الآثار السلبية على نفسية الطفل وشخصيته وسلوكه: ومنها:
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