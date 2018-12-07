كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - الاوبك تعلن عن استعدادها لخفض انتاج النفط لضبط الاسعار

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن استعدادها لخفض إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يوميا واقترحت على الدول الموقعة على اتفاقية "أوبك+" خفض الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.

وبذلك يكون إجمالي التقليص الذي اتفقت عليه الدول المعنية للعام 2019 في إطار اتفاقية "أوبك+" قد بلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

وعلق غاري روس الرئيس التنفيذي لـ"بلاك غولد انفستورز"، أحد مراقبي "أوبك" المخضرمين بالقول إن "الضغط السياسي الأمريكي كان عاملا مهيمنا في اجتماع "أوبك" هذا، وحد من نطاق الإجراءات السعودية لإعادة التوازن إلى السوق".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أحد المشاركين في الاجتماعات قوله إن "أوبك" وافقت على إعفاء إيران من خفض الإنتاج، بعد رفضها أي التزامات بالإنتاج "ما دامت خاضعة للعقوبات الأمريكية اللاشرعية".