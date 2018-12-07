كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - عاجل - أوبك توافق على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل



ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها يتوافقون على خفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل.

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