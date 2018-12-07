كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - هوس الموبايل .. ينام على أرضية مترو قذرة ليشاهد فيديو - فيديو
أثار مقطع فيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل ينام على أرضية قطار مترو أنفاق قذرة لمشاهدة فيديو على هاتفه.
تم رصد الرجل داخل مترو في شنغهاي، الصين، حيث ظهر ينام على جانبه أمام باب قطار ويضع هاتفه على الأرض.
ويمكن رؤية الرجل يبدو معزولا تماما عن أي شيء حوله، ويركز فقط على شاشة هاتفه لمشاهدة الفيديو.
تم تحميل اللقطات على حساب "Shangahi Observed" عبر إنستجرام.
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