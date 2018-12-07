كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - حمار يصاب بالجنون بسبب جدارية تحمل صورة لحمار آخر -فيديو



أصيب حمار بحالة من الجنون فور مشاهدته لجدارية رسم عليها حمارًا آخر. وظهر الحمار في مشهد غريب للغاية، وقد بدا عليه خليط من الحزن والغضب وهو يحاول لمس قرينه المرسوم، ويحاول تحريره وجذبه لإخراجه من مكانه، متعجبا من وجوده على هذه الحالة.

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