كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - غرق مركب صيد بخليج المكس لسوء الأحوال الجوية

تعرضت الاسكندرية، لموجة شديدة من الطقس السئ أدت إلى غرق مركب صيد بميناء الصيادين بالمكس دون ضحايا، حيث تعرض المركب إلى الانجراف و اصطدام بصخور.

وكانت منطقة الميناء الشرقى وسط الاسكندرية، شهدت أيضا إنجراف مركب صيد بسبب شدة الرياح و ارتفاع الامواج، حيث وصلت لشاطئ منطقة الرمل وقام الاهالى بمساعدة الصيادين.