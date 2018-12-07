كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - غرق مركب صيد بخليج المكس لسوء الأحوال الجوية
تعرضت الاسكندرية، لموجة شديدة من الطقس السئ أدت إلى غرق مركب صيد بميناء الصيادين بالمكس دون ضحايا، حيث تعرض المركب إلى الانجراف و اصطدام بصخور.
وكانت منطقة الميناء الشرقى وسط الاسكندرية، شهدت أيضا إنجراف مركب صيد بسبب شدة الرياح و ارتفاع الامواج، حيث وصلت لشاطئ منطقة الرمل وقام الاهالى بمساعدة الصيادين.
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