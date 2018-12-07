كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - الليله .. أحمد فتحي يكشف عن كواليس أعماله الفنيه مع عمرو أديب

في سهرة خاصة يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساءً، نجم الكوميديا أحمد فتحي، في حوار كوميدي وغير تقليدي.

ومن المقرر أن يتحدث "فتحي" عن أعماله الفنية ومشاريعه المختلفة.

وشارك "فتحي" مؤخرا فى بطولة فيلم "الكويسين" والذي يشاركه أحمد فهمي وشيرين رضا وبيومي فؤاد وتارا عماد وعمرو وهبة وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وحقق نجاحا كبيرا.