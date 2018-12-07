كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - شركة صينية تفوز بتطوير وإنتاج 22 قطارا بتصميمات مقاومة للرياح

أعلنت شركة "تشينجداو سيفانج" المحدودة للسكك الحديدية الصينية، عن فوزها بطلب لتطوير وإنتاج 22 قطارا بتصميمات مقاومة للرياح والرمال لشبكة السكك الحديدية فى مصر.

وأكدت الشركة في بيان لها، نشرته وسائل الإعلام الصينية، أن القطارات ستكون مجهزة بــ132 عربة إجمالا لخط السكة الحديدية الذي يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان، والقطارات مصممة للسفر بسرعة 120 كيلومترا في الساعة على خط سكة حديدية بطول 68 كيلومترا وبه 11 محطة. وعرضت الشركة المنتجة خدمة صيانة للقطارات مدتها 12 عاما.

وقالت الشركة، إن قدرة النقل القصوى للقطار الواحد 2222 شخصا لتلبية الطلب العالي للركاب وفقا لطلبات المشتري، في حين ان قدرة الاستيعاب القصوى لقطارات سكك حديدية خفيفة مماثلة في الصين هي 1328 راكبا لكل قطار.

وتصمم الشركة التي مقرها مدينة تشينغداو الساحلية بشرق الصين وتصنع مجموعة مختلفة من القطارات فائقة السرعة وقطارات الأنفاق والترام. والعديد من منتجاتها ذات وظائف خاصة، فعلى سبيل المثال هناك ما تتكيف مع درجات الحرارة المنخفضة والارتفاعات العالية أو ذات المحركات الصديقة للبيئة التي تعمل بالهيدروجين.