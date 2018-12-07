كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:49 مساءً - المانيا: انتخاب أنيغريت كرامب كارنباور لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل



انتخب حزب الديمقراطيون المسيحيون في ألمانيا (CDU) المرشحة أنغريت كرامب كارينباور لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كزعيم للحزب، وذلك بحسب ما أعلنت وكالة "رويترز".

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