إليسا تعد "الكريب" في شارع بباريس.. ومتابعوها: "نوتيلا بتبيع نوتيلا"

نشرت المطربة اللبنانية صورة من كواليس تصوير كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت إليسا وهي تقف على أحد دراجة متنقلة لبيع الكريب، وعلقت قائلة: "عندما أكون في باريس".

وحصدت الصور تفاعلا كبيرًا بين متابعيها فور نشرها عبر حسابها الشخصي، وجاءت التعليقات كالآتي: "نوتيلا تبيع نوتيلا"، "المحل راح يكسب.. أحلى من يبيع كريب"، "نوتيلا بتاكل نوتيلا"، وغيرها من التعليقات الطريفة.

وكانت إليسا قد طرحت كواليس تسجيل أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد تصويرها وطرحها على طريقة الفيديو كليب، والتي أفصحت من خلالها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وعلاجها منه.

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