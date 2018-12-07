بالصور| حلا شيحة تفاجئ جمهورها بـ"نيو لوك" مختلف

نشر مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة للفنانة حلا شيحة من داخل مركز التجميل.

وظهرت حلا بشعر بني فاتح، مع قصة شعر مدرجة، وعلق مصفف الشعر: "الجميلة حلا شيحة"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت حلا شيحة، 39 عامًا، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد خلعها الحجاب، أغسطس الماضي.

وحرصت شيحة، على عدم الخوض في هذه الضجة، وصرحت لـ"أسوشيتد برس"، بأنها لم تقصد إهانة أي شخص ولا الإساءة إليه، مضيفة: "خلعي للحجاب لا يعني أنني ضده، لا على الإطلاق، في النهاية هذا قرار شخصي واختياري، أنا ممثلة ولا أريد أن يتم جري إلى صراعات سياسية".

وأوضحت أن قرارتها كانت لأسباب شخصية، سواء عند اعتزالها التمثيل أو العودة إليه.

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