كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:01 مساءً - لا شك أن النجمات العالميات يهتممن كثيراً بالمكياج الذي يظهرن به في المهرجانات المهمة، إلا أنه في عام 2018 نجح البعض منهن في أن يكون مصدر إلهام لكثيرات من الفتيات، لأن هؤلاء النجمات كن أكثر ميلاً للمغامرة بحيث اعتمدن مكياجات جريئة ومميزة الى أقضى الحدود: رسمة عين جريئة، أحمر شفاه قوي، ظلال عيون نابضة بالحياة...

في هذا المقال، سنوجز أجمل مكياجات النجمات العالميات لعام 2018.



Lucy Hale لوسي هيل

تتمتع النجمة لوسي هيل بعينين واسعتين وجميلتين، وقد عززت من سحرهما في إحدى إطلالاتها بمكياج العيون الزمردي، حيث استخدم خبير المكياج خاصتها ظلال العيون بتدرجات ثلاثة من اللون الأخضر الزمردي، وذلك فوق الرموش العليا وتحت الرموش السفلى، بطريقة فنية رائعة. كذلك، اختار لشفاهها أحمر الشفاه الوردي اللامع، وحرص على إظهار سحنتها مضيئة ومتوهجة وخالية من الشوائب.



تايلر هيل Taylor Hill

لقد اختارت النجمة تايلر هيل خلال حضورها حفلة فانيني فير لعام 2018، مكياجاً رائعاً طغى عليه اللون المرجاني، حيث اعتمد فيه خبير المكياج Hung Vanngo هذا اللون الصيفي المميز لظلال العيون وأحمر الشفاه والبلاش على حد سواء. وما زاد من جمال مكياج تايلر هيل هو رسمة الآيلاينر الممتدة خارج العين، والتي عززت من سحر عينيها ونظراتها.



ليلي كولينز Lily Collins

ظهرت النجمة ليل كولينز في إحدى إطلالاتها خلال عام 2018 بمكياج جمع بين النعومة والعصرية والتميز، مما جعله من بين المكياجات الأجمل، حيث أضافت خبيرة المكياج Fiona Stiles لمسة فنية رائعة على المكياج الكلاسيكي لكولينز، تمثلت برسمة الآيلاينر العريض المجنح المشطوب عند زاوية العين الخارجية، وقد أضفى هذا الكثير من الجاذبية والجمال على عيني ليلي كولينز.



بيلا حديد

لقد ظهرت العارضة العالمية بيلا حديد بإطلالات مختلفة وأساليب مكياج متعددة خلال 2018، إلا أن المكياج الأجمل كان المكياج السموكي مع الظلال الغليتر والآيلاينر المجنح والممتد الى الحدود الخارجية للعين، والذي اعتمدت معه الهايلايتر والبلاش الوردي وأحمر الشفاه الزهري اللامع، مما منحها مظهراً مثالياً لا يضاهى.



كاثرين لانغفورد Katherine Langford

لقد ظهرت النجمة كاثرين لانغفورد بدورها، في أحد المهرجانات العالمية، بمكياج فخم ومميز الى أقضى الحدود، حيث استخدم خبير المكياج الخاص بها مكياج عيون كما لو أن مجرة صغيرة لامعة رُسمت حول عينيها، حيث اعتمد بلورات شواروفسكي بلون أرجواني داكن بأحجام متعددة وبشكل مجنح عند حدود العين الخارجية. إلا أنه في مقابل ذلك، اعتمد مكياج شفاه خفيفاً باللون الوردي الناعم مع البلاش الوردي الذي أضاء سحنتها.



Amber Heard

إن أجمل مكياج ظهرت به النجمة آمبر هارد من دون منازع هو عند ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2018، حيث اعتمدت أحمر الشفاه باللون الأحمر القوي، مع رسمة عيون القطة، وإضاءة الوجنتين بالبلاش الوردي. وأضافت الى مكياجها لمسة عصرية من خلال وضعها حبة كريستال في نصف الجفن السفلي.

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