أشكال الـ "بيوتي بلندر" المختلفة وطريقة استخدامها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:01 مساءً - لإسفنجة الـ"بيوتي بلندر" خصائصها التي تميّزها عن غيرها من أدوات تطبيق المكياج، إذْ يمكن استخدامها في أغلب المراحل، من تطبيق الكريمات التحضيريّة والأساسيّة للبشرة، وصولاً إلى اللّمسات النهائيّة، كتطبيق البلاشر، ولكن ماذا عن فعاليّتها وبماذا تتأثّر؟

تتوقّف فعاليّة الـ"بيوتي بلاندر" بشكل رئيسيّ على طريقة الاستخدام الصحيح لها تبعاً لشكلها، وسنعرّفكِ من خلال هذا الموضوع على أبرز أشكالها مع الطريقة المثاليّة لاستخدامها:

طريقة استخدام الـ"بيوتي بلندر" التقليديّة

مَن من محبّات المكياج لا تمتلك إسفنجة الـ"بيوتي بلندر" الورديّة البيضاويّة ذات الرأس المدبّب والتي صنعت لتستخدم بأكثر من طريقة، فالحافة العلويّة المدبّبة مصمّمة لإخفاء عيوب المناطق الدقيقة من الوجه بالكونسيلر ومصحّح الألوان، مثل أسفل العينين، جانبيّ الأنف، فيما صمّمت الأطراف الجانبيّة لتطبيق المكياج في المناطق المنحنية من الوجه، مثل الذقن والأنف، أمّا القاعدة فقد صمّمت لتطبيق كريم الأساس وكريمات حماية البشرة في الأماكن الواسعة من الوجه، كالخدّين والجبهة.

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هنالك عدّة أشكال للـ"بيوتي بلندر" والتي تختلف عن الشكل البيضاويّ التقليديّ ببعض من التفاصيل، هذه أبرزها:

الإسفنجة الضيّقة من المنتصف

تشبه الإسفنجة التقليديّة، إلّا أنّها تتميز بشكلها الذي يضيق من منطقة الوسط، الأمر الذي يسهّل من عمليّة إمساكها والتحكّم فيها، وهو ما يجعلها مثاليّة لتطبيق كريمات إخفاء عيوب البشرة، فكلّما كانت حافتها مدبّبة أكثر، ساعدت في الوصول إلى المناطق الدقيقة من الوجه بشكل أسهل.

إسفنجة بجانب مسطّح

تبدو هذه الإسفنجة وكأنّها قد قُصّت من أحد جوانبها، فيصبح هذا الجانب المسطّح مثاليّاً لتطبيق الكونتور الكريميّ على الوجه، فضلاً عن إمكانيّة تطبيق كريم الأساس باستخدام جوانبها المنحنية التقليديّة وكريمات إخفاء العيوب باستخدام رأسها المدبّب.

إسفنجة صغيرة جدّاً

تأتي هذه الإسفنجة بحجم حبّة اللّوز تقريباً ويطلق عليها اسم Beautyblender Micro Mini، تستخدم لتطبيق كريم الأساس بتغطية كاملة ومثاليّة بعدّة طبقات، حيث يمكن بحجمها الصغير الوصول إلى أدقّ المناطق في محيط العينين وجانبيّ الأنف، دون أن تترك آثاراً للخطوط أو التجاعيد.

إسفنجة مسطّحة

تأتي هذه الإسفنجة بشكل مسطّح بالكامل مع جوانب غير محدّدة. هي مثالية لتطبيق مستحضرات البودرة على الوجه.

الطريقة المثاليّة لاستخدام الـ"بيوتي بلندر":

- تبلّل جيّداً، إمّا بوضعها في وعاء يحتوي على ماء، أو مباشرة تحت صنبور الماء.

- تعصر بقبضة اليد خلال وضعها بالماء لتمتص أكبر كميّة ممكنة من الماء، فيزداد حجمها بسبب امتصاصها للماء تلقائيّاً. تعصر بقبضة اليد للتخلص من الماء الزائد، ثمّ توضع داخل منديل ورقيّ سميك وتعصر مرّة أخرى للتأكّد من جفافها.

توزّع كريمات المكياج بأسلوب التربيت وليس المسح.

تنظيف الـ"بيوتي بلندر":

احرصي على غسلها بعد كلّ استخدام يوميّاً بالماء والصابون كي لا تنتقل البكتيريا إلى بشرتكِ، ثمّ جفّفيها بالضغط عليها بقبضة اليد، ودعيها لتجفّ في الهواء الطلق دون تغطيتها.