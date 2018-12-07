ألوان مناكير تبيض اليدين... تعرفي إليها!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:01 مساءً - ينعكس لون المناكير الذي تختاره المرأة على لون بشرتها، فهناك ألوان مناكير تجعله يبدو أفتح وتؤثر إيجاباً على مظهر اليدين، فيما ثمة ألوان مناكير أخرى تجعل بشرتك داكنة وأكثر اسمراراً.

فإذا كنت ترغبين في منح يديك لوناً أفتح وأكثر بياضاً، سنعرفك الى ألوان مناكير تبيض اليدين وتعزز من جمال مظهرهما.



ألوان المناكير الداكنة

تساعد ألوان المناكير الداكنة في جعل لون اليدين يبدو أفتح مما هو عليه، لذلك لا تترددي في اختيار المناكير الأحمر على سبيل المثال بتدرجاته كافة. إضافة الى ذلك، بإمكانك اختيار المناكير النيود بدرجاته الداكنة كافة، لا سيما النيود القريب الى البيج الداكن، فهو سيمنح يديك مظهراً مشرقاً.



المناكير الوردي والزهري

إن المناكير الوردي والزهري بمعظم تدرجاتهما يجعلان البشرة السمراء تبدو أفتح، وتحديداً الوردي الفاقع، والزهري الفاقع، لأنهما سيضيئان يديك ويضفيان عليهما الإشراق والتوهج. علماً أن ألوان المناكير الزاهية عموماً تنعكس على لون البشرة، فتجعلها تبدو أفتح وأجمل.



ألوان المناكير الدافئة

إن ألوان المناكير الدافئة، لا سيما البرونزي والبرتقالي، تعمل على تفتيح وتبييض لون اليدين، فإذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة، فلا تترددي في اختيار ألوان المناكير الدافئة، فهي رائعة وستعزز من جمال يديك ومظهر أظافرك وتعمل على جعل لون يديك يبدو أفتح.



المناكير الأزرق والأخضر الفاتح

إذا كنت تريدين أن يبدو لون يديك أفتح مما هو عليه، فاحرصي على الابتعاد عن لون المناكير الأزرق السماوي مثلاً وذلك القريب من الأبيض، كذلك ابتعدي عن اللونين الأزرق والأخضر الداكنين، واستعيضي عنهما بالأزرق الفاتح القوي والأخضر القوي، لأنهما يجعلان لون بشرتك يبدو أفتح بدرجتين وأكثر، ويعزز من جمال يديك وأظافرك.

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