الدكتورة سالي تكشف لـ "الخليج 365": تقنية رفع أرنبة الأنف بالخيوط آمنة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:01 مساءً - الشد بالخيوط ليس أمراً جديداً في عالم الطب، لكنَّ الفترة الأخيرة شهدت توافداً كبيراً على العيادات المتخصصة لـ رفع أرنبة الأنف دون عملية جراحية باستخدام الخيوط فقط.



حول ذلك، تحدثنا في "الخليج 365 نت" مع الدكتورة سالي القفص، اختصاصية الجلدية والتجميل في مجمع راسان الطبي، التي شرحت لنا بالتفصيل كل ما يخص هذه التقنية.



01- ما سر تقنية الشد بالخيوط، وهل هي آمنة؟



خيوط الأنف، تقنية آمنة جداً، وتشبه خيوط الجراحة التي تستخدم في العمليات، وطبعاً تذوب بعد ثلاثة أشهر في الأنف وتستمر النتيجة لمدة عام.



02- ما الحالات التي تُستخدم فيها هذه التقنية؟



يتم استخدامها لتعديل استقامة الأنف، وإذا كانت الأرنبة مائلة، أو نازلة، حيث يتم رفعها بالخيوط، وكل شخص يحتاج من 6 إلى 7 خيوط على الأقل.



3- أيهما الأفضل للأنف، اللجوء إلى الخيوط أم الفيلر؟



الخيوط أفضل لأنها أكثر أماناً من الفيلر، خاصةً أن الفيلر مادة ثقيلة، بينما تتميز الخيوط بخفتها وذوبانها بعد فترة.



04- بعد الانتهاء من رفع الأرنبة بالخيوط، هل هناك آثار جانبية؟



قد تحدث بعض الكدمات، أو التورمات، وهذا أمر طبيعي، ويستمر ذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، وعادةً ما يُستخدم مسكِّنٌ أو مضاد حيوي لمدة أسبوع لمنع الالتهابات، مع عدم حك المنطقة، أو النوم عليها.

ومن مميزات تجميل الأنف بالخيوط: نتائج فورية.



· بسيطة ومنخفضة الخطورة.



· قليلة التكلفة.



· تفادي التعرض إلى مخاطر العمليات الجراحية.