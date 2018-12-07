كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:01 مساءً - تتعرض البشرة خلال فصل الشتاء للجفاف الشديد والتشققات، كما قد تواجه بعض الالتهابات والاحمرار نتيجة لانخفاض درجة الحرارة والهواء الجاف المصاحب للطقس البارد. لذلك تحتاج البشرة الجافة إلى ترطيب عميق ومنتظم للحفاظ على نسبة الرطوبة الكافية في البشرة. ومن اجل رعاية البشرة الجافة بطريقة خاصة وحمايتها من العوامل التي تزيد من جفافها وخشونتها، تعرفي الى الطرق الخاصة للعناية بها ، من خلال كريم الأساس الأفضل للبشرة الجافة والذي يمكن تحضيره في المنزل.



1- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية المرطبة للبشرة الجافة. يمكنكِ استخدامه لترطيب جسمك بالكامل بدءاً من شعرك وحتى أطراف قدميكِ. فيساعد على ترطيب فروة الرأس، بشرة الوجه، الشفاه، اليدين والقدمين وكافة المناطق الجافة من الجسم. استخدميه بشكل مباشر لتدليك الجلد صباحاً ومساءاً أو استعيني به لتحضير الماسكات المنزلية الفعّالة مع باقي المكونات الطبيعية الأخرى كالشوفان، الزبادي، العسل الأبيض وغيرها الكثير.

2- ماء الورد

لا يمكنكِ بأي حال من الأحوال التخلي عن زجاجة ماء الورد لمنافعها المتعددة على بشرتك. فقد أثبت أنه يحتوي على العديد من العناصر المرطبة والمنعشة للبشرة. كما يحتوي على مضادات الأكسدة والخواص المضادة للالتهابات. فضلاً عن ذلك، يمنحكِ رائحة منعشة وذكية تدوم طوال اليوم. جربي تحضير سبراي منعش من ماء الورد مع جل الألو فيرا وفيتامين E لتهدئة البشرة الجافة وترطيبها خلال الشتاء.



3- الصابون المرطب

الصابون من أهم الأسباب وراء تعرض بشرتك للجفاف خلال اليوم، فيحتوي على نسبة من العناصر الكيماوية التي تتسبب في انتزاع الزيوت المرطبة للبشرة. لذلك، استبدلي الصابون المعتاد بالصابون المرطب أو غسول لطيف وغني بالعناصر المغذية للبشرة.

4- استبدلي اللوشن بالزيت

بدلاً من استخدام اللوشن المعطر لترطيب الجسم بعد الاستحمام، استخدمي الزيوت الطبيعية الفعّالة لتمنحكِ الترطيب العميق وتحميكِ من الجفاف لفترات طويلة. تحتوي أغلب أنواع اللوشن التجارية على الروائح الصناعية والحافظات التي تتسبب في تهيج البشرة، لكن الزيوت الطبيعية تعمل على ترطيب البشرة دون أية آثار جانبية.



5- تناول الدهون الصحية

الدهون من أهم العناصر الغذائية الأساسية لترطيب الجسم من الداخل. لكن عليكِ باختيار الدهون الصحية غير المشبعة والتي تعمل على توازن النظام الغذائي دون أي أضرار. من أهم تلك العناصر هي زيت السمك الغني بالأوميجا 3، زيت الزيتون، بذور الكتان وغيرها.

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