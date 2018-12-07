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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 ربيع الأول 1440 06:01 مساءً - تمتلك نجمة بوليود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra شعبية كبيرة في العالم العربي، فلها ملامح شرقية تجعلها قريبة من القلب، مع إطلالتها المختلفة والمتميزة التي تختارها بعناية عند الظهور بأي حدث، لهذا إليك التفاصيل بنظرة أقرب على أبرز إطلالات بريانكا شوبرا خلال 2018.
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بريانكا شوبرا بحفل met gala
اختارت بريانكا شوبرا لحفل ميت جالا لهذا العام فستانا مخمليا باللون العنبي، لفت الأنظار وتم إدراجه بقائمة الأفضل بالحفل، من توقيع رالف لورين Ralph Lauren خاصة عندما نسقت معه إكسسوار الرأس الذهبي الذي يناسب أجواء فكرة الحفل التنكرية، مع ذيل طويل أضاف لمسة أكثر فخامة للفستان.
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بريانكا شوبرا بفستان من ديور Dior بحفل الأمير هاري
أما في حفل الأمير هاري، فقد اختارت نجمة بوليود فستانا أكثر بساطة ونعومة يناسب أجواء الحفل الملكية، جاء بكتف واحدة منسدلا ضيقا من الخصر منفوشا بشكل بسيط، من توقيع دار ديور Dior الفرنسية.
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بريانكا بأزياء الشارع Street Style
رصدت عدسات الكاميرات كثيرا من إطلالات النجمة بريانكا بأكثر من ستايل مختلفة، كـ الفستان الكحلي الستان اللامع مع الكشاكش الطبقية، نسقت معه الحذاء المدبب باللون الأبيض، أو كالبدلة الحمراء المزركشة بالكامل التي تناسب طولها، مع البليزر بمقاس أوسع، لإطلالة أكثر عصرية.
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بريانكا بفستان ميدي بحزام الخصر من بوتيغا فينيتا bottega veneta
في أحدى الحفلات الخاصة بالدار، ظهرت بريانكا بفستان من توقيع نفس بيت الأزياء بـ فستان بسيط مع الملاليم اللامعة المطرزة على كامل الفستان باللون البيج المائل للأحمر، مع حزام الخصر النود وحذاء باللون الأسود.
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بريانكا بإطلالة حديثة من جورج حبيقة
بأحدث إطلالاتها، ظهرت بريانكا بـ فستان قصير مطرز بالخيوط اللامعة مع الكاب الملكي الفخم المصنوع من الريش، ارتدت معه معطفا طويلا فخما باللون الأبيض لأجواء الشتاء الباردة، نسقت معه حذاء مثلثيا من الأمام بنفس اللون، لشكل أكثر حيادية.
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